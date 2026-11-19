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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت بوشهر گفت: ارزش صادرات استان با احتساب میعانات گازی در هفت ماه امسال به سه میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ نصرالله کشاورز اظهار داشت: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، جایگاه ویژهای در تجارت کشور دارد و خرما یکی از محصولات راهبردی آن در توسعه صادرات و رونق اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه خرما و صنایع وابسته به آن از ظرفیتهای مهم توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری استان بوشهر به شمار میروند افزود: ارزش واردات کالا به این استان در این مدت ۷۳۱ میلیون دلار ثبت شدهاست و در حوزه بازرگانی و کسبوکار نیز از محل صدور پروانههای کسب برای ۱۲ هزار و ۳۵۷ نفر اشتغال ایجاد شدهاست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با تأکید بر مزیتهای رقابتی خرما و صنایع وابسته آن در تجارت خارجی و اشتغالزایی روستایی و شهری بیان کرد: برگزاری رویدادهایی مانند نمایشگاه بینالمللی خرما فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تولیدی، ارتقای استانداردهای بستهبندی، توسعه فناوریهای نوین فرآوری و تسهیل صادرات این محصول به بازارهای منطقهای و بینالمللی است.
کشاورز ادامه داد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت بوشهر با تمام توان از توسعه زنجیره ارزش خرما، حمایت از فعالان این حوزه و رفع موانع تجاری و صادراتی پشتیبانی میکند و امیدواریم با همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، جایگاه محصولات این استان در بازارهای جهانی ارتقا یابد.