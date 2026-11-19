به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان در رده سنی نوجوانان، محمد علی اسکندرزاده، پارسا خزایی، محمد مهدی رضایی، پویا الوندی، رده سنی جوانان، امیر محمد رستمی، امیر محمد عباسی و در رده سنی بزرگسالان متین شهبازی، هفت دونده مستعد و منتخب استان در این رقابت‌ها هستند.

سیداصغر ذوقی احسن دبیر هیئت دو ومیدانی استان، بعنوان مربی و سرپرست تیم منتخب استان همدان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کند.

مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در مسافت‌های ۶، ۸ و ۱۰ کیلومتر به میزبانی استان سمنان و در منطقه گردشگری چشمه‌علی دامغان برگزار می‌شود.

تیم دو صحرانوردی استان با کلکسیونی از ستارگان دو ومیدانی یکی از امید‌های قهرمانی در بخش تیمی و انفرادی این مسابقات می‌باشد و در مسابقات سال گذشته در دو رده سنی نوجوانان و جوانان نایب قهرمان کشور شدند.

برترین‌های این مسابقات با اعلام نظر کمیته فنی فدراسیون دو ومیدانی عازم مسابقات قهرمانی آسیا می‌شوند.