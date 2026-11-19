پخش زنده
امروز: -
صحرانوردان استان همدان عازم مسابقات قهرمانی کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان در رده سنی نوجوانان، محمد علی اسکندرزاده، پارسا خزایی، محمد مهدی رضایی، پویا الوندی، رده سنی جوانان، امیر محمد رستمی، امیر محمد عباسی و در رده سنی بزرگسالان متین شهبازی، هفت دونده مستعد و منتخب استان در این رقابتها هستند.
سیداصغر ذوقی احسن دبیر هیئت دو ومیدانی استان، بعنوان مربی و سرپرست تیم منتخب استان همدان را در این رقابتها همراهی میکند.
مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، روز جمعه ۲۹ آبانماه در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در مسافتهای ۶، ۸ و ۱۰ کیلومتر به میزبانی استان سمنان و در منطقه گردشگری چشمهعلی دامغان برگزار میشود.
تیم دو صحرانوردی استان با کلکسیونی از ستارگان دو ومیدانی یکی از امیدهای قهرمانی در بخش تیمی و انفرادی این مسابقات میباشد و در مسابقات سال گذشته در دو رده سنی نوجوانان و جوانان نایب قهرمان کشور شدند.
برترینهای این مسابقات با اعلام نظر کمیته فنی فدراسیون دو ومیدانی عازم مسابقات قهرمانی آسیا میشوند.