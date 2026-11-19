به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «آخرین نمایش فیلم» به کارگردانی «پان نالین»، پنج‌شنبه ۲۸ آبان، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی بهاوش شرمالی، ریچا مینا و باوین راباری آمده است: سامای، پسری عاشق سینماست که رؤیای کارگردان شدن در سر دارد. او که علاقه زیادی به تماشای فیلم دارد، اما توانایی خرید بلیت سینما را ندارد، با فضل، آپاراتچی سینما، توافق می‌کند در ازای آوردن ناهار برای او، فرصت تماشای فیلم را داشته باشد. با گذشت زمان و ورود دستگاه‌های دیجیتال نمایش فیلم، فضل شغل خود را از دست می‌دهد و به‌عنوان کارمند در ایستگاه قطار مشغول به کار می‌شود. در این میان، سامای با استفاده از نگاتیو فیلم‌ها دستبند و عینک می‌سازد تا اینکه...

همچنین فیلم سینمایی «والدی قهرمان» به کارگردانی «کریستوفر روس»، جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ماسیج کاراس، آملیا فیالکووسکا و پاتریک سیمک، داستان نوجوانی به نام والدوک (والدی) را روایت می‌کند که بیشتر وقت خود را به بازی‌های رایانه‌ای می‌گذراند و به دلیل توجه و حمایت بیش از اندازه مادرش، مسئولیت‌پذیری چندانی ندارد. اما با وقوع اتفاقی غیرمنتظره در زندگی‌اش، شرایط تغییر می‌کند؛ خاله‌اش برای مراقبت از او به خانه‌شان می‌آید تا مادرش برای طی مراحل شیمی‌درمانی به بیمارستان برود. خاله که زنی باتجربه و دنیا‌دیده است، با روش‌های خاص خود والدی را به انجام مسئولیت‌ها وادار می‌کند و می‌کوشد روحیه مسئولیت‌پذیری را در او تقویت کند. او که خود را در مرگ خواهرش مقصر می‌داند، تلاش می‌کند با حمایت از دختر و نوه خواهرش، گذشته را جبران کند.