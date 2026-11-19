نمایشگاه و رویداد تهران پیشرو (CITEX) که به همت سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران در برج میلاد برپا شده است، تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه مدیریت شهری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایشگاه و رویداد تهران پیشرو (CITEX) که به همت سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران و در برج میلاد برگزار شده، میزبان بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه مدیریت شهری است. این رویداد با هدف ایجاد ارتباط میان ظرفیت شرکت‌های فناور و نیاز‌های واقعی مدیریت شهری برپا شده و فین‌تک، خدمات شهری و رفاه شهروندی، حمل‌ونقل و ترافیک هوشمند، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، زیرساخت‌های ICT، مدیریت آب، کشاورزی و محیط‌زیست شهری از جمله محور‌های مورد توجه در این رویداد هستند.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در حاشیه این نمایشگاه با اشاره به رویکرد پیشرو این سازمان در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اظهار کرد: «مدیریت بحران، مرحله مهم‌ترش پیش از بحران است که در اصطلاح ما به آن مدیریت ریسک یا مدیریت خطر می‌گویند؛ یعنی اقدامات پیش‌دستانه‌ای که یا منجر به جلوگیری از وقوع حادثه بحران‌زا می‌شود یا حداقل آثار حادثه را تخفیف می‌دهد تا تلفات، خسارات و صدمات کمتری ایجاد شود.»

وی با تأکید بر تفاوت رویکرد این سازمان با دستگاه‌هایی مانند آتش‌نشانی و خدمات شهری که عمدتاً پسینی عمل می‌کنند، افزود: «وظایف ما عمدتاً در حوزه پیشگیری و اقدامات پیش‌دستانه است یا اگر حادثه رخ داد، با سنسورها، پایش‌ها و ادوات علمی، پایش درستی از شرایط داشته باشیم.»

نصیری با اشاره به تجربه بارش‌های اخیر و سیل هفته پیش توضیح داد: «۲۲ ایستگاه بادسنجی، ۱۶ سامانه آب در کانال‌های زیر سطحی و ۱۱ سامانه باران‌سنجی در کنار اطلاعات هواشناسی، ابزار‌هایی است که در سازمان بحران تهران و شهرداری داریم و با آنها رصد دقیقی از اوضاع داشتیم. هر جایی که ماجرا به سمت بحران پیش می‌رفت، با اقدامات پیشگیرانه از جمله استقرار نیرو‌های عملیاتی و پمپ‌ها، دیواره نیوجرسی بتنی ۲.۵ متری و کیسه‌های شن، از ورود آب به خانه و زندگی مردم جلوگیری کردیم.»

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین به نقشه‌های پهنه‌بندی خطر سیل و سامانه‌های تحلیل ریسک اشاره کرد و گفت: «برای یک میلیون سناریوی زلزله تهران، اثرات تک‌تک این سناریو‌ها در زیرساخت‌های برق، آب، شبکه پل‌ها، ساختمان‌ها و سوخت‌رسانی محاسبه شده و ریسک محله‌به‌محله تهران درآمده است که کدام محله در برابر زلزله خطرناک‌تر و کدام محله در برابر سیل پرریسک‌تر است.»

وی در حوزه مواد خطرناک نیز به سامانه‌های پهپادی مجهز به دوربین اشاره کرد که برای ارزیابی سریع پس از وقوع حادثه، تهیه عکس و فیلم، دید در شب حرارتی و ارزیابی ریسک به کار می‌روند.

رحیم قلیچ‌خانی، مسئول زیرساخت و پشتیبانی حوزه فاوای آتش‌نشانی نیز در این نمایشگاه با اشاره به نمایش تکنولوژی‌های نوین مورد استفاده در امور اطفای حریق گفت: «مهم‌ترین دستاورد ما سامانه نظارت و کنترل حریق با استفاده از پهپاد ماتریس ۳۰۰ است. دو سه مدل پهپاد داریم که بسته به نوع، بزرگی و مقیاس حریق از آنها استفاده می‌کنیم.»

وی با اشاره به تجربه حریق جنگل‌های مازندران افزود: «با استفاده از سامانه پهپادی توانستیم کنترل حریق را به دست بگیریم و نقاط کوری را که با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شد رصد کنیم و به کانون حریق دسترسی پیدا کنیم تا نیرو‌های عملیاتی اطفا را انجام دهند.» قلیچ‌خانی به حادثه انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس نیز اشاره کرد که به وسیله پرنده‌ها کنترل حریق به دست آمد.

وی از دو فناوری جدید افزوده‌شده به مجموعه نظارت تصویری پهپادی خبر داد: «نخست دوربین‌های PTZ ضد ۳۶۰ درجه که روی خودرو‌های عملیاتی نصب می‌شود و از زمان اعزام از ایستگاه تا محل حریق، کل حریم پیرامونی خودرو و محل حادثه را به طور زنده برای مدیریت بالادستی و کادر فرماندهی عملیاتی تصویربرداری و منتقل می‌کند. دوم، دوربین بدنه‌ای (Body Worn) که روی لباس فرمانده میدان قرار می‌گیرد و صحنه مستقیم و نزدیک به حریق را به طور زنده برای رده‌های فرماندهی بالاتر پخش می‌کند تا مدیریت بهتری بر اطفای حریق داشته باشند.»

قلیچ‌خانی درباره نقش نمایشگاه در ارتقای سطح فناوری شهرداری گفت: «مطمئناً قدم‌های بسیار زیادی باید برداشته شود تا بازخورد مطلوب فناوری در حوزه خدمات شهری را دریافت کنیم، اما قطعاً با پیوند دادن این قدم‌های کوچک می‌توانیم فیدبک خوبی در ارائه خدمات به شهروندان بگیریم.»