دبیر همایش ادبی سوختگان وصل گفت: نتیجه برگزاری بیست و دو دوره همایش ادبی «سوختگان وصل» انتشار ۴۰ جلد کتاب از میان آثار برگزیده بوده است.

سعید حدادیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: داوران این همایش هیچ‌گاه به انتخاب سه یا پنج اثر برگزیده اکتفا نکرده‌اند، بلکه به همه آثاری که ارزش و قابلیت اعتنا داشتند توجه و از صاحبان آنها قدرانی شده است.

وی افزود: نخستین دوره همایش «سوختگان وصل» در سال ۱۳۸۰، با موضوع جانبازان شیمیایی بود که ۳۰ شاعر به‌عنوان برگزیده معرفی و تجلیل شدند. نکته قابل توجه این است که بسیاری از برگزیده‌ها امروز از شاعران برجسته کشور هستند.

آقای حدادیان گفت: ما در دهه نخست برگزاری این همایش ادبی به ادبیات پایداری داخل توجه داشتیم؛ اما در دهه دوم، با فراهم کردن مقدمات لازم، موضوع ادبیات پایداری منطقه نیز مورد توجه قرار گرفت. برای این مسیر دوره یازدهم به مادران و پدران شهدا پرداخته شد و در دوره سیزدهم، زمینه توجه به ادبیات پایداری منطقه فراهم شد.

وی گفت: همچنین در دوره‌های بعدی به موضوعاتی مانند یمن و شخصیت‌هایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید سیدحسن نصرالله پرداختیم.

آقای حدادیان افزود: شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهان ایشان و پس از آن شهادت امام شهید، موضوعاتی بودند که با تأثر و در عین حال با افتخار به آنها پرداختیم. امام شهید بر گردن شاعران و نویسندگان و ادبیات فارسی حق بزرگی دارند و برگزاری این برنامه ادای دینی به این جایگاه است.

این شاعر در ادامه گفت: میدان‌های مختلف و ارتباط بیشتر شاعران با مردم، زمینه همگرایی و هم‌افزایی را فراهم کرده و باعث شده است هرچه زمان می‌گذرد، آثار بیشتری در موضوعات مختلف به همایش ارسال شود.

دبیر همایش سوختگان وصل گفت: بیش از ۴۰ جلد کتاب از شعر‌ها و داستان‌های برگزیده این همایش منتشر شده و تعدادی از آثار جدید نیز در دست چاپ است که امیدواریم در روز برگزاری همایش در دسترس قرار بگیرد.

وی افزود: همایش سوختگان وصل امسال در سه رشته شعر، داستان و روایت برگزار می‌شود و بخش روایت نیز گونه‌ای ادبی است که کارشناسان درباره ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن توضیحات بیشتری ارائه خواهند کرد.

بیست و دومین همایش ادبی سوختگان وصل سال گذشته با موضوع رئیس جمهور شهید و دیگر شهدای خدمت برگزار شد.