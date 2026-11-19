به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر برخورد پراید و نیسان جونیور در محور تکاب - شاهین دژ نجاتگران پایگاه امداد و نجات مائین بلاغ هلال احمر شهرستان تکاب بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی افزود: این حادثه ۳ مصدوم و ۱ فوتی داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.