به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون مدیرکل راه و شهرسازی استان، در حاشیه بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از پروژه تعریض و چهارخطه‌کردن محور حیدرآباد–نقده، با اشاره به پیشرفت بخش عمده عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: این پروژه از سال ۱۴۰۰ به پیمان سپرده شده و شامل احداث ۲۰ کیلومتر مسیر رفت و ۲۰ کیلومتر مسیر برگشت به‌صورت چهارخطه است.

وی افزود: در حال حاضر حدود یک‌ونیم کیلومتر از عملیات اجرایی و احداث یک دستگاه پل باقی مانده است که با توجه به تأمین مالی انجام‌شده برای پیمانکار و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه، تلاش می‌کنیم در صورت مساعد بودن شرایط جوی، تا پایان آذرماه عملیات اجرایی آن به اتمام برسد و شاهد تکمیل و بهره‌برداری کامل از این محور باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت راهبردی این محور تصریح کرد: محور حیدرآباد–نقده به دلیل قرارگیری در مسیر تردد زائران اربعین و همچنین نقش آن در مسیر ترانزیتی منتهی به پیرانشهر و پایانه مرزی تمرچین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تکمیل آن نقش مهمی در تسهیل تردد و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خواهد داشت.