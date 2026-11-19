به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: خودروهایی که بهای آنها پرداخت و تسویه شده، همچنان پشت درهای گمرک متوقف مانده‌اند.

او با بیان اینکه مشکل اصلی خودروهای متوقف‌شده در گمرکات، تامین ارز نیست، گفت: خودروهایی که اکنون در گمرکات باقی مانده‌اند، خریداری و پول آن‌ها نیز پرداخت و تسویه شده است از این رو خودروها برای ترخیص به تامین ارز جدید نیاز ندارند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: نمی‌توان انتظار داشت واردکنندگان خودروهایی را که خریداری کرده‌اند، بدون پرداخت وجه در اختیار بگیرند؛ بهای این خودروها پرداخت شده و اکنون مسئله اصلی، رفع موانع ترخیص است.

دادفر با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده به دلیل عدم تایید منشاء ارز از سوی بانک مرکزی برای ترخیص از گمرک با مشکل مواجه شده اند خواستار رفع موانع ترخیص با هماهنگی وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی شد تا سرمایه های مردم از بلاتکلیفی خارج شود.

او تصریح کرد: در شرایط فعلی، گمرک اعلام می‌کند موضوع به این دستگاه ارتباطی ندارد و دیگر دستگاه‌ها نیز مسئولیت را متوجه خود نمی‌دانند و در این میان، واردکنندگان و مردم بلاتکلیف مانده‌اند و مشخص نیست چه نهادی باید برای حل این مشکل اقدام کند.

دادفر در پایان گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۴۵ هزار دستگاه وارد کشور شده و این تعداد واردات ۹۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی داشته است.