جمعی از مردم اصفهان با تشکیل زنجیره انسانی، ضمن نمایش همدلی و انسجام اجتماعی، بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در شرایط مختلف تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از مردم با تشکیل زنجیره انسانی و حضور در کنار یکدیگر، بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و همراهی در شرایط مختلف تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این حرکت جمعی، اتحاد و همدلی مردم را سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از مشکلات و مقابله با چالش‌ها دانستند و بر حفظ انسجام ملی تأکید کردند.

این زنجیره انسانی، نمادی از همراهی و همبستگی شهروندان و فرصتی برای نمایش همدلی میان اقشار مختلف جامعه بود.

حاضران همچنین با تأکید بر نقش وحدت در تقویت آرامش و امنیت اجتماعی، استمرار همدلی و همکاری مردم را از عوامل مهم حفظ انسجام جامعه عنوان کردند.