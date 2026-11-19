به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان پیش‌بینی کرد از سطح ۳۰ هکتار اراضی کشاورزی این منطقه ۹۰۰ تن محصول بادمجان برداشت شود.

قنبر نارویی افزود: کشت بادمجان قلمی با توجه به شرایط اقلیمی مناسب منطقه در سطح نزدیک به ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی انجام شده و برداشت آن از نیمه دوم آبان‌ماه آغاز شده است.

وی افزود: عمده مزارع این محصول در بخش جلگه چاه‌هاشم و روستا‌های چاه اسحاق، بالشتی زیارت و چاه نواب قرار دارند که از مناطق مستعد تولید محصولات سبزی و صیفی در شهرستان هستند.

نارویی با اشاره به استفاده از روش‌های نوین کشت گفت: کاشت بادمجان قلمی به روش نشایی و به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود و استفاده از نوار تیپ و سامانه آبیاری نوین نیز به مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری منابع آبی کمک می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان با بیان اینکه کشت و برداشت بادمجان قلمی زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۰۰ نفر را فراهم کرده است، گفت: توسعه این کشت علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند.

نارویی درباره بازار فروش محصول نیز بیان کرد: بادمجان تولیدی دلگان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار شهرستان‌های ایرانشهر و زاهدان، به استان‌های دیگر از جمله اصفهان و تهران ارسال می‌شود.

وی توسعه محصولات اقتصادی و خارج از فصل، مکانیزه‌کردن مراحل تولید، مدیریت منابع آب و گسترش بازار‌های فروش را از ظرفیت‌های مهم کشاورزی شهرستان دانست.