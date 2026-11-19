وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ساماندهی تامین سوخت واحد‌های تولیدی و معدنی از طریق سامانه سدف گفت: تمامی واحد‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و سابقه تولید در این سامانه ثبت‌نام شده‌اند و سهمیه سوخت آنها بر اساس سوابق مصرف و میزان تولید تعیین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد اتابک امروز پنجشنبه در بازدید از بیست و سومین نمایشگاه متافو با بیان اینکه سهمیه سوخت اختصاص‌یافته به استان‌ها در مقایسه با سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: واحد‌های تولیدی در چارچوب سهمیه تعیین‌شده می‌توانند سوخت مورد نیاز خود را از مبادی رسمی تامین کنند و در صورت نیاز به سهمیه بیشتر، درخواست آن باید با تاییده اداره کل صمت استان‌ها و متناسب با میزان تولید بررسی شود.

وی ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وضعیت سامانه صدف (سامانه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) را بررسی می‌کند.

اتابک با تاکید بر ممنوعیت جابه‌جایی سوخت تخصیص‌یافته به واحد‌های تولیدی و معدنی تصریح کرد: سوخت در سامانه برای محل مشخصی ثبت می‌شود و واحد‌ها مجاز نیستند سهمیه اختصاص‌یافته به یک محل را در محل دیگری مصرف کنند.

وزیر صمت درباره وضعیت بازسازی صنایع فولادی آسیب‌دیده گفت: مجموعه‌های فولادی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان اقدامات قابل‌توجهی در زمینه بازسازی انجام داده‌اند و بخش عمده ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده به چرخه تولید بازگشته است.

وی با اشاره به درخواست برخی معادن برای افزایش سهمیه سوخت به دلیل رشد تولید افزود: در مواردی که میزان تولید معادن افزایش یافته و سهمیه فعلی پاسخگوی نیاز آنها نیست، درخواست افزایش سهمیه باید به‌صورت جداگانه بررسی و پیگیری شود.

منبع: ایرنا