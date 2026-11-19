مصرف روزانه گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از حدود ۱۲ میلیون مترمکعب در ابتدای فصل سرد به حدود ۳۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به روند افزایشی مصرف گاز هم‌زمان با کاهش دمای هوا افزود: مصرف روزانه این بخش‌ها در ابتدای فصل سرد حدود ۱۲ میلیون مترمکعب بود که اکنون به نزدیک ۳۳ میلیون مترمکعب رسیده؛ به این ترتیب، مصرف این بخش‌ها در مقایسه با ابتدای فصل سرد حدود ۱۷۵ درصد افزایش یافته است.

محسن هماگرانی، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در روز‌های سرد سال، تنظیم دمای محیط در محدوده آسایش (۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد)، استفاده از پوشش مناسب، جلوگیری از هدررفت حرارت و خاموش کردن وسایل گرمایشی در فضا‌های بدون استفاده را از راهکار‌های مؤثر برای کاهش مصرف گاز دانست.

وی همچنین با اشاره به پویش «روی ۲۰ بمانیم» ادامه داد: کاهش یک درجه‌ای دمای محیط می‌تواند حدود ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی کند، (به میزان ۲۵ میلیون متر مکعب معادل یک مرحله پارس جنوبی) که قطعاً همراهی مشترکان در رعایت دمای آسایش، نقش مؤثری در مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه گاز دارد.

محسن هماگرانی در ادامه با اشاره به ممنوعیت استفاده از تجهیزات گرمایشی در فضا‌های باز گفت: استفاده از گرماتابش‌ها در فضای باز ممنوع است و با شناسایی موارد تخلف در بازدید‌های میدانی، جریان گاز واحد مربوطه تا پایان فصل سرد قطع خواهد شد.

وی افزود: همچنین مصرف گاز این واحد‌ها بر اساس آخرین پله تعرفه‌ای محاسبه می‌شود و مسئولیت جبران خسارات ناشی از تخلف نیز بر عهده واحد متخلف خواهد بود.