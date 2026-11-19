نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی مسئولیت پذیری، ولایت مداری و ترجیح منافع جامعه بر منافع فردی را از مهم‌ترین خصوصیات بسیجیان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری در جمع بسیجیان استان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، با تبریک این مناسبت، به تبیین ویژگی‌های یک بسیجی پرداخت و گفت: بسیجی یعنی انسان مسئولیت‌پذیر؛ کسی که هرجا احساس نیاز کند، بدون چشم‌داشت و بی‌درنگ برای انجام مسئولیت خود وارد میدان می‌شود.

وی با اشاره به نقش بسیجیان در دوران دفاع مقدس افزود: در جنگ هشت‌ساله، ۴۵ درصد شهدا از میان بسیجیان بودند که این موضوع بیانگر نقش و حضور مؤثر آنان در دفاع از کشور است.

وی، حضرت فاطمه زهرا (س) را پیشوای جان‌فدایان دانست و ولایت‌مداری را از دیگر ویژگی‌های مهم بسیجیان برشمرد.

فرمانده سپاه حضرت جواد الائمه استان هم با اشاره به آغاز هفته بسیج، گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا با ولایت تجدید میثاق کنیم و بر عهد خود برای ادامه مسیر انقلاب تأکید داشته باشیم.

سردار حسین اکبری با اشاره به نقش و کارآمدی بسیج از ابتدای انقلاب تاکنون افزود: حضور مؤثر بسیج در عرصه‌های مختلف موجب شده است که دشمنان و رژیم صهیونیستی نتوانند وجود و نقش این مجموعه را تحمل کنند.

وی ادامه داد: ایمان قوی، پایبندی به اسلام و انقلاب و تقدیم شهدای بسیجی را از ویژگی‌های بسیج برشمرد و آن را مایه افتخار دانست.

سردار اکبری با اشاره به شرایط کنونی و تقابل جبهه استکبار با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در شرایطی که دشمن به دنبال ضربه زدن به ایران است، بسیجیان با لبیک به فرمان فرمانده شهید و فرمانده کنونی، تمام‌قد در میدان حضور دارند.