به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،روح‌الله رضایی‌دانا با اشاره به ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی در بین دانش‌آموزان، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر خیران زیادی برای رهایی زندانیان واجد شرایط همکاری بسیار خوبی دارند و حالا قرار است دانش‌آموزان هم در این کار خداپسندانه شرکت کنند که گلریزان دانش‌آموزان برای آزادی زندانیان نشان‌دهنده نوع‌دوستی و روحیه همدلی آن‌ها است.

وی افزود: در همین راستا پویشی به نام «زنگ رهایی» در دستور کار قرار گرفته که هر دانش‌آموزی که تمایل دارد، می‌تواند با کمک‌های خود زمینه را برای آزادی تعدادی از زندانیان فراهم کند و همکاری همه دانش‌آموزان می‌تواند منجر به رهایی زندانیانی شود که می‌توانند با همین کمک‌ها آزاد شوند و به آغوش خانواده بازگردند.

مدیرکل زندان‌های لرستان با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۱۵۰ زندانی واجد شرایط آزادی هستند، گفت: این تعداد زندانی شرایط لازم را برای آزادی دارند و با کمک خیران و در قالب پویش‌های مختلف می‌توان زمینه آزادی آن‌ها را فراهم کرد.

رضایی‌دانا عنوان کرد: آگاهی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی در پیشگیری از این آسیب‌ها دارد و تلاش می‌شود تا اثرات مخرب این آسیب‌ها به‌خوبی بیان شود که این کار نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها دارد.

وی یادآور شد: همه ما در مجموعه زندان‌های استان تلاش می‌کنیم تا بتوانیم خانواده‌های زندانیان را کمک کنیم و زندانیانی که شرایط لازم را دارند با همکاری خیران از زندان آزاد شوند و هدف اصلی این است که درصد ورود به زندان و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد.

مدیرکل زندان‌های لرستان از ارائه مهارت‌های زندگی به دانش‌آموزان خبر داد و افزود: آموزش مهارت‌های زندگی در زندان یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد و آمادگی داریم در مدارس هم مهارت‌های سالم و زندگی را با همراهی مربیان مجرب آموزش دهیم که زمینه‌ساز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.