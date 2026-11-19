

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرتضی خدمتکار آرانی، مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در سلام خبرنگار شبکه خبر ، با اعلام این خبر گفت: مرحله کتبی آزمون در رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم با حضور شرکت‌کنندگان در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برگزار شد.

وی افزود: مرحله الکترونیکی آزمون نیز از اول آذر به مدت پنج روز در رشته‌های معارفی قرآن و اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

خدمتکار آرانی با اشاره به اهداف این آزمون اظهار کرد: شناسایی و رصد وضعیت حافظان قرآن کریم و کمک به تحقق تکلیف تربیت حافظان قرآن در برنامه هفتم پیشرفت، از اهداف برگزاری این رویداد قرآنی است.

مدیرکل برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نتایج این آزمون ششم آذر در پایگاه اینترنتی مربوط منتشر می‌شود و همه شرکت‌کنندگانی که حدنصاب قبولی را کسب کنند، بدون محدودیت از امتیازات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند خواهند شد.