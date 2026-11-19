فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد : به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه متنوع به همت سپاه، بسیج و دستگاه‌های اجرایی در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدای زیارت‌ور شهرستان عباس‌آباد با حضور فرماندار و معاونین فرمانداری، بخشداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از بسیجیان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بسیج را نهادی برخاسته از ایمان، ایثار و فداکاری دانست و بر نقش مؤثر بسیجیان در پاسداری از انقلاب و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

سرهنگ رحیمی با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان افزود: امسال بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ برنامه متنوع به همت سپاه، بسیج و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهرستان عباس‌آباد برگزار خواهد شد.

وی همچنین بر تداوم همراهی بسیج با مردم و مسئولان در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های شهدا تأکید کرد.