نخستین نشست ستاد امنیت غذایی با طرح مجموعه‌ای از هشدار‌ها درباره وضعیت تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی در کشور با حضور معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولان و اعضای هیئت علمی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین نشست ستاد امنیت غذایی با طرح مجموعه‌ای از هشدارها درباره وضعیت تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی در کشور با حضور دکتر سودابه سلیمانی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولان و اعضای هیئت علمی برگزار شد.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت علوم پایه و امنیت غذایی کشور به این حوزه ورود کرده است، عنوان کرد: باتوجه‌ به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت توجه جدی‌تر به دو موضوع علوم پایه و امنیت غذایی کشور، دانشگاه به‌عنوان نهادی تأثیرگذار، مسئولیت خود را در این زمینه دنبال می‌کند.

دکتر سلیمانی افزود: دانشگاه آزاد از یک شبکه دانشگاهی گسترده برخوردار است که علاوه بر واحد‌های دانشگاهی، منابع و ظرفیت‌هایی از جمله زمین‌های کشاورزی را نیز در اختیار دارد. این دانشگاه از سال‌های گذشته اقداماتی را با هدف بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها انجام داده است.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به هدف‌گذاری این ستاد برای تدوین برنامه‌های اجرایی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که باتوجه‌ به اهمیت موضوع امنیت غذایی، مسیر مشخصی برای فعالیت‌های دانشگاه در این حوزه تعریف کنیم. بر همین اساس، برنامه‌های ستاد در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین خواهد شد.

دکتر سلیمانی با تأکید بر نقش دانشگاه در ارتقای امنیت غذایی کشور خاطرنشان کرد: هدف اصلی این است که دانشگاه بتواند رسالت خود را در ابعاد علمی، دانشی و فناورانه به‌درستی ایفا کند و در مسیر کمک به کشور و ارتقای امنیت غذایی، گام مثبت و مؤثری بردارد.

دکتر سلیمانی بیان کرد: اصلاح برنامه‌های کشاورزی دانشگاه آزاد در استان‌ها یکی از اهداف عملکردی ما است؛ اما در کنار آن، مسائل کلان کشور را نیز دنبال خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم که برای حوزه‌های کلیدی و مسائل مرتبط با کشور چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم.