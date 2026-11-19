فعالیت پنهانی برخی مراکز غیرمجاز تزریق ژل و بوتاکس در استان البرز ادامه دارد؛ موضوعی که به گفته رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه استان، با وجود گزارش تخلفات متعدد، نظارت‌ها و برخوردهای انجام‌شده هنوز نتوانسته مانع تداوم فعالیت افراد فاقد صلاحیت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، فاطمه عطایی در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی ارائه‌دهندگان خدمات زیبایی گفت: عده‌ای بدون برخورداری از مجوز و صلاحیت پزشکی، در آرایشگاه‌ها، منازل مسکونی و مراکز فاقد مجوز اقدام به تزریق ژل و بوتاکس می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تزریق ژل و بوتاکس در حیطه وظایف آرایشگران نیست، افزود: خدمات آرایشی و پیرایشی باید از مداخلات پزشکی تفکیک شود و فعالان این صنف نیز صرفاً در محدوده مجوزهای قانونی خود فعالیت کنند.

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه البرز با بیان اینکه بخشی از این فعالیت‌ها به‌صورت پنهانی انجام می‌شود، اظهار کرد: برخی افراد بدون نصب تابلو و تنها از طریق تعیین وقت قبلی مشتری می‌پذیرند و با انتخاب ساعات بعدازظهر، شناسایی و بازرسی مراکز خود را دشوار می‌کنند.

عطایی با اشاره به تهیه فهرستی از متخلفان و ارسال گزارش‌های متعدد به دستگاه‌های مسئول گفت: اتحادیه به‌تنهایی امکان برخورد با تمام این فعالیت‌ها را ندارد و برای شناسایی و تعطیلی مراکز غیرمجاز، همکاری جدی‌تر دانشگاه علوم پزشکی و سایر نهادهای نظارتی ضروری است.

وی ناکافی بودن برخی برخوردها را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و افزود: در مواردی پس از کشف مواد و تجهیزات غیرمجاز، از افراد متخلف تعهد گرفته می‌شود، اما این اقدام بازدارندگی لازم را ندارد و برخی از آنها پس از مدتی فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه البرز همچنین درباره سوءاستفاده از نام و مجوز پزشکان در برخی مراکز هشدار داد و گفت: معرفی یک پزشک به‌عنوان مسئول فنی یا صاحب مجوز، لزوماً به معنای آن نیست که خدمات توسط فرد دارای صلاحیت ارائه می‌شود؛ بنابراین نحوه فعالیت این مراکز و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات باید به‌طور دقیق بررسی شود.

عطایی با اشاره به دشواری بازرسی‌های میدانی از برخی مراکز غیرمجاز ادامه داد: در مواردی بازرسان اتحادیه هنگام مراجعه با مقاومت و حتی برخورد فیزیکی مواجه شده‌اند که یکی از این موارد به پلیس ۱۱۰ گزارش و صورت‌جلسه شده است.

وی همچنین از تغییر وضعیت برخی مراکز پیش از انجام بازرسی‌ها خبر داد و خواستار بررسی احتمال اطلاع‌رسانی قبلی درباره زمان مراجعه بازرسان شد.

رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه البرز در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان گفت: مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز زیبایی نیازمند نظارت مستمر، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و برخورد مؤثر با افراد فاقد صلاحیت است تا سلامت مردم قربانی فعالیت‌های غیرقانونی و تبلیغات فریبنده نشود.