معاون دفتر شرق آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران گفت: حجم تجارت ایران با پاکستان اکنون حدود ۶ میلیارد دلار است و با توجه به ظرفیت‌ها و نیاز‌های طرفین امکان افزایش آن تا بیش از ۱۰میلیارد دلار وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید مهرداد سیادت‌نسب روز پنجشنبه در همایش معرفی ظرفیت‌های تجاری ایران و پاکستان در بوشهر اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و تجاری دو کشور، سطح کنونی مبادلات متناسب با توان تولیدی ایران و نیازهای بازار پاکستان نیست و باید برای بالفعل کردن این ظرفیت‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد.

او با اشاره به حجم مبادلات غیررسمی دو کشور افزود: پیش از جنگ، بخشی از واردات ایران از پاکستان از مسیر امارات و بندر جبل‌علی صورت می‌گرفت که در آمار رسمی تجارت دوجانبه ثبت نمی‌شد.

معاون دفتر شرق آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: با احتساب این مبادلات، حجم تجارت رسمی و غیررسمی دو کشور به حدود ۶ میلیارد دلار می‌رسد که حتی از هدف‌گذاری اولیه نیز فراتر است، اما همچنان تا ظرفیت ۱۶ میلیارد دلاری فاصله وجود دارد.

سیادت‌نسب با اشاره به فرصت‌های صادراتی ایران به پاکستان بیان کرد: بخش کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی از جمله حوزه‌هایی هستند که شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایران می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های خود، سهم بیشتری از بازار پاکستان به دست آورند.

معاون دفتر شرق آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پاکستان با جمعیت حدود ۲۶۰ میلیون نفر و نیاز گسترده به واردات کالا و مواد اولیه، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات ایران است و فعالان اقتصادی برای حضور موفق در این بازار باید شناخت دقیقی از نیازها و مزیت‌های رقابتی محصولات خود داشته باشند.

سیادت‌نسب اظهار کرد: پاکستان پنجمین کشور پرجمعیت جهان است و به دلیل برخورداری از بازار مصرف بزرگ و نیاز صنایع مختلف به مواد اولیه وارداتی، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری با ایران دارد.

او افزود: این کشور با حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات و نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار واردات سالانه، بازار مهمی در منطقه محسوب می‌شود و بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و دامپروری از محورهای اصلی اقتصاد آن هستند.

معاون دفتر شرق آسیا و شبه‌قاره سازمان توسعه تجارت ایران، صنعت نساجی و کشاورزی را از بخش‌های مهم اقتصادی پاکستان دانست و گفت: این کشور در تولید برخی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مورد نیاز ایران توانمندی دارد و می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند.

سیادت‌نسب با اشاره به موقعیت بندر گوادر اظهار کرد: این بندر در فاصله حدود ۷۵ کیلومتری بندر چابهار قرار دارد، اما زیرساخت‌های بندری آن هنوز تکمیل نشده است.

او با تأکید بر ضرورت شناخت بازار پاکستان بیان کرد: صادرکنندگان پیش از ورود به این بازار باید توان رقابتی محصولات خود از نظر کیفیت و قیمت را بررسی کنند و سپس برای بازاریابی و مشتری‌یابی اقدام کنند.