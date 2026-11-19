رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: خواندن کتاب‌های الکترونیکی و خواندن در بستر فضای مجازی به اندازه کتاب‌های چاپی ارزشمند است و تفاوتی میان این دو شیوه وجود ندارد، گسترش فضای مجازی شکل تازه‌ای به مطالعه داده است.

به گزارش خبرنگار صداوسیما، غلام رضا امیرخانی در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، گفت: آمار دقیقی در زمینه سرانه مطالعه وجود ندارد؛ زیرا تعریف مطالعه و نحوه محاسبه خواندن مطالب در فضای مجازی متفاوت است.

وی افزود: فضای مجازی نسل جوان را به دریافت اطلاعات کوتاه و فشرده عادت داده است و این موضوع گاهی به شناخت‌های نادرست، ناقص و نادقیق منجر می‌شود.

آقای امیرخانی گفت: زمانی سرانه مطالعه ایرانیان دو دقیقه در روز اعلام می‌شد و در برخی آمار‌ها با احتساب مطالعه در فضای مجازی، این رقم به دو ساعت هم می‌رسید؛ اما هیچ‌یک از این اعداد قابل استناد نیست. اکنون با احتساب کتاب‌های چاپی و آثار منتشرشده در فضای مجازی، وضعیت مطالعه کشور نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: گاهی در فضای مجازی علاوه بر تولیدات ارزشمند تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام، مطالب نادرست و مغرضانه نیز منتشر می‌شود و نظارت بر همه این محتوا‌ها ناممکن است.

آقای امیرخانی گفت: افزایش آگاهی عمومی، رونق تولید محتوای معتبر و فراهم کردن فضای نشر بازتر و هوشمندانه‌تر می‌تواند به استفاده بهتر از فضای مجازی کمک کند.

وی افزود: برخی کشور‌های اروپایی استفاده از تلفن همراه را برای کودکان و نوجوانان در مدارس محدود کرده‌اند و سالم‌سازی فضای مجازی به راهکار‌های تازه نیاز دارد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: هوش مصنوعی ابزار ارزشمندی برای پژوهشگران و مخاطبان است، اما نگرانی اصلی، خارج شدن این ابزار از کنترل انسان است.

آقای امیرخانی در پایان افزود: مراجعه به کتاب‌های مرجع و دانشنامه‌ها درگذشته اطمینان بیشتری درباره درستی اطلاعات ایجاد می‌کرد، اما اکنون درباره پاسخ‌های هوش مصنوعی نمی‌توان چنین اطمینانی داشت و باید اعتبار اطلاعات آن را سنجید.