به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، از ابتدای مهر ۱۴۰۵ تاکنون، میانگین بارندگی در استان به ۸۳ میلی‌متر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش دارد و بیش از ۸۰ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت ۵۲ ساله است.

این بارش‌ها تأثیر خود را در وضعیت مخازن سد‌ها نیز نشان داده است. میانگین پرشدگی سد‌های استان به ۴۴ درصد رسیده، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد بود.

کردستان ۱۸ سد دارد که ۱۰ سد آن در حال بهره‌برداری است و بخش عمده‌ای از آب شرب و کشاورزی مناطق پایین‌دست را تأمین می‌کند. همچنین عملیات اجرایی چند سد دیگر در استان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود بخشی از این طرح‌ها تا اواسط سال آینده به بهره‌برداری برسد.