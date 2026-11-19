به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی به همراه مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی از روند اجرای طرح تعریض و چهارخطه کردن محور حیدرآباد–نقده بازدید کرد.

در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف طرح و کارگاه تولید مصالح راهسازی مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از روند اجرا و اقدامات ارائه شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات، خواستار تلاش برای تکمیل این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد.