



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سجاد انوشیروانی، رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: این اردو دومین مرحله اردوی تیم ملی نوجوانان و جوانان است که تا نیمه آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دور نخست نیز در تهران برگزار شد و ملی پوشان پس از این اردو، استراحتی کوتاه خواهند داشت و مجدد در اردو شرکت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری ادامه داد:هدف از این اردو‌های بلند مدت آماده سازی ملی پوشان رده‌های پایه و همچنین پشتوانه سازی برای تیم ملی بزرگسالان خواهد بود.

حسین رضا زاده نائب رئیس فدراسیون وزنه برداری نیز که در این اردو حضور یافته بود گفت:ملی پوشانی که عملکرد خوبی داشته باشند و رکورد قابل قبولی ثبت کنند به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت خواهد شد .



