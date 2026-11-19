کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به تداوم هوای پایدار در این استان، گفت: امروز شاهد افزایش ابر و بارش‌های خفیف و پراکنده در سطح استان هستیم.

قرار تجمع ابر‌ها در آسمان ایلام؛ بارش‌ها‌ اما کم و پراکنده است

قرار تجمع ابر‌ها در آسمان ایلام؛ بارش‌ها‌ اما کم و پراکنده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ احسان احمدی نژاد با تشریح آخرین وضعیت جوی استان ایلام اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی یک هفته آینده بارندگی مؤثر و چشمگیری در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: با این حال؛ برای امروز، پنج‌شنبه با عبور یک سامانه ضعیف و کم‌دامنه، افزایش ابر در آسمان استان پدیدار خواهد شد و در برخی نواحی نیز احتمال بروز بارش‌های خفیف و پراکنده به همراه وزش باد دور از انتظار نیست.

وی در خصوص روند دمایی هوا اضافه کرد: نوسانات دمایی استان تا پایان هفته محسوس نخواهد بود؛ اما برای اوایل هفته آینده، افزایش نسبی یک تا دو درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود که بر همین اساس، میانگین دمای هوای استان همچنان در محدوده بالاتر از نرمال در نوسان خواهد بود.