مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گیلان از تعمیر و نوسازی ۳۰۰ پمپ برقی در ایستگاه‌های پمپاژ و تاسیسات برای تامین پایدار آب اشامیدنی با کیفیت و رفع افت فشار آب در استان در سال جاری خبر داد.

پایداری شبکه تأمین آب آشامیدنی گیلان با نوسازی و تعمیر بیش از ۳۰۰ پمپ برقی پایداری شبکه تأمین آب آشامیدنی گیلان با نوسازی و تعمیر بیش از ۳۰۰ پمپ برقی پایداری شبکه تأمین آب آشامیدنی گیلان با نوسازی و تعمیر بیش از ۳۰۰ پمپ برقی پایداری شبکه تأمین آب آشامیدنی گیلان با نوسازی و تعمیر بیش از ۳۰۰ پمپ برقی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علیرضا غیاثی گفت: امسال، با پایش مستمر و واکنش سریع گره‌های امدادی و فنی، عملیات تعویض، تعمیر و بهینه سازی ۳۰۰ دستگاه الکتروپمپ با هدف تامین پایدار آب اشامیدنی با کیفیت و رفع افت فشار آب در سراسر گیلان اجرا شد.

وی با بیان اینکه حفظ پیوستگی جریان آب در گیلان با توجه به شرایط خاص اقلیمی، سفره‌های آب زیرزمینی و پراکندگی گسترده جغرافیایی این استان از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: هرگونه مشکل در عملکرد تاسیسات شبکه توزیع آب آشامیدنی، زندگی روزانه مردم را دچار اختلال می‌کند و ارتقای فنی این تأسیسات در اولویت عملکرد کارشناسان و متخصصان شرکت آبفا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با قدردانی از تلاش‌های شبانه روز متخصصان و کارکنان این شرکت، گفت: در این عملیات، تطبیق حداکثری توان تجهیزات با تغییرات هیدرولیکی شبکه مورد توجه قرار گرفت که علاوه بر بهبود محسوس فشار شبکه، پایداری آبرسانی به مشترکان و مصرف بهینه انرژی، گامی موثر در مدیریت هزینه‌ها و تاب‌آوری زیرساخت‌های آبرسانی محسوب می‌شود.

علیرضا غیاثی از مردم گیلان خواست در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی، شکستگی، افت فشار و یا حادثه در تأسیسات آب و فاضلاب، مورد را فوری از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۲۲ اطلاع دهند تا گروه‌های واکنش سریع در کوتاه‌ترین زمان در محل حاضر شوند.