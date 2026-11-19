با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، جمعی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایرانی، در رویداد هفته نوآوری و فناوری ازبکستان ۲۰۲۶ حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این رویداد، خانه نوآوری و فناوری ایران در ازبکستان (IHITT) مسئولیت هماهنگی و اجرای برنامه حضور شرکت‌های ایرانی را بر عهده داشت. شرکت‌کنندگان در جریان این رویداد، ضمن معرفی دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود، در نشست‌ها و مذاکرات تخصصی با نمایندگان شرکت‌های تولیدی، مجموعه‌های صنعتی، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و فعالان اقتصادی ازبکستان حضور یافتند.

امضا تفاهم‌نامه‌های همکاری در حوزه‌های صنعتی و فناورانه

یکی از محور‌های اصلی حضور هیئت ایرانی در این رویداد، ایجاد زمینه همکاری میان شرکت‌های دانش‌بنیان کشور و مجموعه‌های علمی و صنعتی ازبکستان بود.

در جریان مذاکرات، چند تفاهم‌نامه و توافق همکاری در حوزه‌های مختلف به امضا رسید. همکاری‌های آموزشی و انتقال دانش فنی، اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی و معدنی، توسعه فناوری، بررسی امکان تولید مشترک و گسترش ارتباطات پژوهشی میان دانشگاه‌ها و شرکت‌های دو کشور، از مهم‌ترین موضوعات این توافق‌ها بود.

همچنین مذاکراتی با نمایندگان پارک‌های فناوری و مجموعه‌های صنعتی ازبکستان انجام شد تا زمینه حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های فناورانه و صنعتی این کشور بررسی شود.

«سمرقند» بررسی فرصت‌های تجاری و صادراتی شرکت‌های ایرانی

توسعه بازار و شناسایی شرکای تجاری از دیگر محور‌های برنامه هیئت ایرانی بود. در همین راستا، یک هیئت تخصصی متشکل از شرکت‌های ایرانی به شهر سمرقند سفر کرد و با فعالان اقتصادی و مجموعه‌های محلی این شهر به گفت‌و‌گو پرداخت.

در این سفر، ظرفیت‌های بازار سمرقند برای عرضه محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی بررسی شد. یکی از نتایج این مذاکرات، فراهم شدن زمینه فروش محصولات یکی از شرکت‌های حاضر در هیئت ایرانی در بازار ازبکستان بود.

همچنین مذاکراتی در حوزه رنگ، صنایع و محصولات مرتبط انجام شد که می‌تواند زمینه همکاری‌های تجاری و صنعتی بعدی را فراهم کند.

بررسی ظرفیت‌های بازار دارو و تجهیزات پزشکی ازبکستان

در حاشیه هفته نوآوری و فناوری ازبکستان، هیئت شرکت‌های ایرانی از نمایشگاه بین‌المللی دارو و تجهیزات پزشکی نیز بازدید کرد.

این بازدید فرصتی برای آشنایی با ظرفیت‌های بازار سلامت ازبکستان و گفت‌و‌گو با شرکت‌ها و فعالان بین‌المللی حاضر در نمایشگاه فراهم کرد. نمایندگان ایران در جریان این برنامه با مجموعه‌هایی از کشور‌های هند، چین، لبنان، آلمان، نروژ و دیگر کشور‌های اروپایی تعامل داشتند.

بررسی فرصت‌های همکاری در زمینه تولید و تأمین دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلامت‌محور و همچنین شناسایی شرکای تجاری جدید، از محور‌های این بازدید بود.

نقش خانه نوآوری و فناوری ایران در پیگیری همکاری‌ها

خانه نوآوری و فناوری ایران در ازبکستان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های تسهیل‌گر توسعه بازار بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان، هماهنگی و اجرای بخش‌های مختلف این برنامه را بر عهده داشت.

برنامه‌ریزی جلسات تجاری و تخصصی، ارتباط با مجموعه‌های صنعتی و دانشگاهی، شناسایی شرکای بالقوه، هماهنگی بازدید‌های تخصصی و پیگیری توافق‌های شکل‌گرفته، از جمله اقدامات این مجموعه در جریان رویداد بود.

رویکرد خانه نوآوری و فناوری ایران در این برنامه، فراتر از معرفی محصولات و حضور نمایشگاهی شرکت‌ها تعریف شده است؛ به این معنا که ارتباطات اولیه باید در ادامه به همکاری‌های عملی، قرارداد‌های تجاری، صادرات محصولات، تولید مشترک و انتقال فناوری منجر شود.

دستاورد‌های حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایرانی در هفته نوآوری و فناوری ازبکستان ۲۰۲۶، مجموعه‌ای از فرصت‌های همکاری در حوزه‌های صنعتی، معدنی، سلامت، آموزش و تجارت را پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور قرار داد.

فراهم شدن زمینه فروش محصولات یکی از شرکت‌های ایرانی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری و برگزاری مذاکرات تخصصی با مجموعه‌های صنعتی و دانشگاهی، از جمله نتایج این برنامه بود.

پیگیری توافق‌های انجام‌شده و تبدیل مذاکرات به قرارداد‌های اجرایی، از مراحل مهم پیش‌روی شرکت‌های حاضر در این رویداد خواهد بود. ازبکستان نیز به‌عنوان یکی از بازار‌های منطقه آسیای مرکزی، می‌تواند زمینه‌ای برای توسعه فعالیت‌های صادراتی و حضور شرکت‌های فناور ایرانی در بازار‌های منطقه فراهم کند.