کمبود سرانه فضای آموزشی و توزیع ناعادلانه امکانات و تجهیزات آموزشی ، دانش آموزان خراسان شمالی را رنج می دهد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در استان خراسان شمالی توزیع نامتوازن فضاهای آموزشی و کمبود کلاس درس در برخی مناطق استان، همچنان از چالش های حوزه آموزش و پرورش به شمار می رود.

با وجود قرار گرفتن سرانه فضای آموزشی استان بالاتر از میانگین کشوری وضعیت مدارس در برخی مناطق، از جمله کلاس های پرتراکم و محدودیت فضای آموزشی، ضرورت توجه به توزیع متناسب امکانات را دوچندان کرده است.