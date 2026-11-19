همزمان با هفته جهانی کارآفرینی وبرای آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم کسب‌وکار، اشتغال و نقش‌آفرینی اقتصادی زنگ کارآفرینی در مدارس آذربایجان غربی نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، زنگ کارآفرینی با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی، مدیران حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعالان عرصه کارآفرینی دریکی از مدارس زنجیره‌ای استان نواخته شد.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری و آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم کسب‌وکار، اشتغال و نقش‌آفرینی اقتصادی برگزار و بر اهمیت پرورش تفکر کارآفرینانه از دوران مدرسه تأکید شد.

در پایان این مراسم، از مدیران یکی از مدارس زنجیره‌ای در آذربایجان‌غربی به پاس همراهی در ترویج فرهنگ کارآفرینی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی نسل نوجوان با این عرصه، با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

پیوند آموزش‌های علمی با مهارت‌های عملی، تقویت خودباوری، مسئولیت‌پذیری و توانایی تبدیل ایده به عمل از مهم‌ترین اهداف این برنامه است که می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند، ایده‌پرداز و مؤثر در توسعه اقتصادی، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.