معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: در نشست هیئت تنظیم بازار برق ایران، ضمن تعیین تکلیف سه دستورکار کلیدی، با درخواست جبران مابه‌التفاوت نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی (مربوط به معاملات پیش‌فروش‌شده در بورس انرژی پیش از اصلاح سقف قیمتی) موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مصطفی رجبی مشهدی، در تشریح جزئیات این نشست اظهار داشت: مهم‌ترین تصمیم این نشست، تصویب سازوکار حمایتی برای نیروگاه‌هایی بود که پیش از اصلاح اخیر سقف قیمت، محصولات خود را برای آبان‌ در بورس انرژی عرضه و پیش‌فروش کرده بودند. با توجه به افزایش نرخ سوخت و اصلاح متعاقب سقف قیمت‌ها، این گروه از نیروگاه‌ها امکان انتفاع از شرایط جدید را نداشتند؛ لذا هیئت تنظیم بازار با طراحی فرمولی متناسب با راندمان و میزان تولید این واحدها، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوخت موافقت کرد تا تعادل مالی آنها حفظ شود.

رئیس هیئت تنظیم بازار برق ایران همچنین با اشاره به دومین دستورکار این نشست پیرامون بازنگری در مقررات کنترل فرکانس افزود: گزارش ارائه‌شده در این خصوص نیازمند مطالعات و کار‌های تکمیلی تشخیص داده شد. بر همین اساس، مقرر گردید دبیرخانه با بازطراحی مشوق‌های مؤثر، انگیزه مشارکت حداکثری نیروگاه‌ها در کنترل فرکانس شبکه را تقویت کرده و نتیجه نهایی را برای تصمیم‌گیری مجدد به هیئت ارائه کند.

رجبی مشهدی در پایان به بررسی ابهامات مدیریت شبکه در خصوص قرارداد‌های خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی به عنوان سومین دستورکار اشاره کرد و گفت: این موضوع مورد واکاوی قرار گرفت و مقرر شد ابعاد حقوقی آن با هماهنگی دفتر حقوقی وزارت نیرو بهه‌سازی شده و موانع موجود برطرف گردد. اتخاذ این تصمیمات گامی مؤثر در راستای تقویت تاب‌آوری بازار برق، صیانت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پایداری شبکه سراسری کشور ارزیابی می‌شود.