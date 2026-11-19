مستند «دل و دیده و دست» و مراسم بهترین‌های فوتبال آسیا، امروز پنج‌شنبه ۲۸ آبان از شبکه‌های دو و ورزش سیما پخش می‌شوند.

پخش مستند «دل و دیده و دست» و مراسم بهترین‌های فوتبال آسیا از قاب سیما

پخش مستند «دل و دیده و دست» و مراسم بهترین‌های فوتبال آسیا از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «دل و دیده و دست» به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی فاطمه رمضانی، امروز ساعت ۱۴:۱۵ در ادامه ویژه‌برنامه‌های رویداد ملی «ایران جان، خراسان شمالی ایران» با تمرکز بر هنر و توانمندی‌های زیست‌بوم فرهنگی استان خراسان شمالی از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

همچنین شبکه ورزش سیما امروز از ساعت ۱۵:۳۰، سی‌امین دوره مراسم جوایز بهترین‌های فوتبال آسیا (AFC) را که در بانکوک تایلند برگزار می‌شود و طی آن برترین‌های قاره در ۱۹ بخش معرفی می‌شوند، به صورت مستقیم در قالب برنامه «شب‌های فوتبالی» پخش می‌کند.