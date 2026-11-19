به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، هدف از برگزاری جلسه توجیهی صیانت و پیشگیری از مسائل امنیتی را ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی در زمینه تعاملات بین‌المللی عنوان کرد.

بیکی گفت: با توجه به رسالت اتاق بازرگانی در توسعه تجارت بین‌الملل و گسترش صادرات و واردات و همچنین ارتباط گسترده فعالان اقتصادی با کشور‌های خارجی، آموزش شیوه صحیح تعاملات و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی ضروری است.

او افزود: آشنایی با الزامات امنیتی، ضمن جلوگیری از بروز اشتباهات سیاسی و امنیتی، زمینه صیانت از اسناد و اطلاعات تجاری کشور را فراهم می‌کند و مانع سوءاستفاده طرف‌های مقابل می‌شود.

بیکی افزود: در این جلسه برای نخستین بار، تجار و فعالان اقتصادی علاوه بر مسئولیت‌های تجاری خود، با مسئولیت‌ها و وظایفشان در قبال حفظ امنیت و اسرار کشور نیز آشنا شدند.