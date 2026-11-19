دومین همایش ملی و نشست علمی هم‌افزایی در شیلات با هدف تبادل دانش و تجربیات علمی، بررسی ظرفیت‌های این حوزه و ارائه راهکار‌های علمی برای تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصاد آبی، در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر گفت: این همایش فرصتی برای گردهمایی دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان حوزه شیلات فراهم کرده است تا با بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های این بخش، راهکار‌های علمی و کاربردی برای توسعه پایدار فعالیت‌های شیلاتی ارائه شود.

حسین محمدعسکری، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیمای آبادان، با اشاره به محور‌های تخصصی این همایش عنوان کرد: مقالات دریافتی در زمینه‌های مختلفی از جمله آبزی‌پروری پایدار و امنیت غذایی، تغذیه آبزیان و تولید پایدار، بهداشت، بیماری‌ها و ایمنی زیستی در آبزیان و همچنین فرآوری، کیفیت و ایمنی محصولات شیلاتی بوده است.

وی صید پایدار و ارزیابی ذخایر آبزیان، اکولوژی و مدیریت پایدار منابع آبزی و همچنین زیست‌فناوری و فناوری‌های نوین در شیلات و امنیت غذایی را از دیگر محور‌های این رویداد علمی عنوان کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فعالان حوزه شیلات و ارائه راهکار‌های کاربردی برای توسعه پایدار این بخش باشد.

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با برخورداری از چهار دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، اقتصاد و مدیریت، منابع طبیعی دریا و مهندسی دریا، فعالیت‌های آموزشی خود را در این چهار دانشکده متمرکز کرده است.