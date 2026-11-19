به گزارش خبر گزاری صدوسیما مرکز کرمان؛ پیروزی نفس‌گیر میدکو فراور برابر نیروی زمینی؛ ‎تیم هندبال میدکو فراور زرند در هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر هندبال کشور، در دیداری نزدیک و نفس‌گیر با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ از سد نیروی زمینی تهران عبور کرد.

زرندی‌ها در مسابقه‌ای پایاپای و مهیج، سرانجام با اختلاف یک گل حریف خود را شکست دادند تا دومین پیروزی فصل را جشن بگیرند و دو امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کنند