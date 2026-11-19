پیروزی نفسگیر میدکو فراورزرند برابر نیروی زمینی در لیگ برتر هندبال
تیم میدکو فرآور زرند در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر هندبال نیرو زمینی ارتش را شکست داد تا دومین پیروزی فصل را کسب کند.
به گزارش خبر گزاری صدوسیما مرکز کرمان؛ پیروزی نفسگیر میدکو فراور برابر نیروی زمینی؛ تیم هندبال میدکو فراور زرند در هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر هندبال کشور، در دیداری نزدیک و نفسگیر با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ از سد نیروی زمینی تهران عبور کرد.
زرندیها در مسابقهای پایاپای و مهیج، سرانجام با اختلاف یک گل حریف خود را شکست دادند تا دومین پیروزی فصل را جشن بگیرند و دو امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کنند