فرمانده سپاه ناحیه جلفا از اجرای ۱۱ طرح محرومیت زدایی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طی یک سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ پاسدار کریم خوش ترکیب در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد:در راستای محرومیت زدایی ، توسعه مناطق کم برخوردار و خدمت رسانی به مردم، طی یک سال گذشته ۱۱ طرح محرومیت زدایی با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سطح شهرستان جلفا اجرا شده است.

سرهنگ پاسدار خوش ترکیب با اشاره به اقدامات سپاه در حوزه محرومیت زدایی افزود: اجرای این طرح ها با هدف رفع مشکلات مناطق محروم، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح رفاه عمومی انجام شده است.