

‌

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: ۵۸ مؤسسه قرآنی در فرایند ثبت‌نام قرآن‌آموزان مشارکت داشتند و خراسان رضوی پس از اصفهان و آذربایجان شرقی، رتبه سوم کشور را به دست آورد.

‌

حمید صمدی با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: برگزاری این آزمون‌ها پس از وقفه‌ای چندساله و با پیگیری‌های انجام‌شده و درخواست جامعه قرآنی و مؤسسات فعال این حوزه از سر گرفته شد و امروز شاهد برگزاری آزمون کتبی بیستمین دوره هستیم.

‌

وی افزود: آمار ثبت‌نام‌کنندگان در خراسان رضوی نشان‌دهنده استقبال قابل توجه قرآن‌آموزان از این رویداد قرآنی است؛ به‌طوری‌که در این دوره بیش از ۸ هزار نفر در این آزمون‌‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

‌

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: ۲ هزار و ۸۶ نفر در مشهد برای شرکت در این آزمون ثبت‌نام کردند و بقیه از دیگر شهرستانهای استان هستند.

‌

وی افزود: در این دوره، ۱۵۰ داوطلب مهمان از سایر استان‌ها نیز در رشته‌های مختلف به جمع شرکت‌کنندگان مشهد اضافه شده‌اند که از این تعداد، ۱۸ نفر نابینا هستند.

‌

وی با اشاره به سهم بانوان در این آزمون گفت: حدود ۸۰ درصد شرکت‌کنندگان در این مرحله را خواهران تشکیل می‌دهند که این آمار نشان‌دهنده حضور پررنگ بانوان در فعالیت‌ها و رویدادهای قرآنی است.

‌

صمدی با اشاره به ۲۱ حوزه امتحانی در شهرستان‌های مختلف استان خراسان رضوی، تصریح کرد: «مشهد»،«خواف»،«سبزوار» و «خلیل‌آباد» ۴ حوزه بزرگ‌ امتحانی بیستمین آزمون سراسری قرآن عترت در خراسان‌رضوی هستند.

‌

گفتنی است آزمون‌های شفاهی حفظ قرآن برای شرکت‌کنندگان زیر ۱۲ سال و آزمون الکترونیکی حفظ سوره فتح و بخش معارفی نیز از اول تا پنجم آذرماه برگزار خواهد شد.