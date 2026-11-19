پندار ترکزاد، نماینده کیش در مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور، با عبور از حریفان به جمع هشت بازیکن برتر این رقابت‌ها راه یافت.

صعود پندار ترکزاد از کیش، به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور

صعود پندار ترکزاد از کیش، به جمع هشت بازیکن برتر مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات بین‌المللی اسکواش ایران جونیور از ۲۶ تا ۲۹ آبان با حضور بازیکنانی از کشور‌های مختلف در رده‌های سنی گوناگون برگزار می‌شود و از امتیاز رتبه بندی آسیایی برخوردار است.

پندار ترکزاد، رقابت خود را از جدول ۳۲ نفره آغاز کرد و با کسب پیروزی‌های متوالی، موفق شد جایگاه خود را در جمع هشت بازیکن برتر این رویداد بین‌المللی تثبیت کند.