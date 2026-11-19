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پندار ترکزاد، نماینده کیش در مسابقات بینالمللی اسکواش ایران جونیور، با عبور از حریفان به جمع هشت بازیکن برتر این رقابتها راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات بینالمللی اسکواش ایران جونیور از ۲۶ تا ۲۹ آبان با حضور بازیکنانی از کشورهای مختلف در ردههای سنی گوناگون برگزار میشود و از امتیاز رتبه بندی آسیایی برخوردار است.
پندار ترکزاد، رقابت خود را از جدول ۳۲ نفره آغاز کرد و با کسب پیروزیهای متوالی، موفق شد جایگاه خود را در جمع هشت بازیکن برتر این رویداد بینالمللی تثبیت کند.