

آزاده نظربند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: خرید کتاب در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در طول سال و به‌صورت مستمر انجام می‌شود و طرح‌های خرید منابع نیز در مقاطع مختلف سال اجرا می‌شود.

وی افزود: طرح «شهرزاد» به تازگی و با هدف خرید آثار ادبیات داستانی اجرا شده است. این طرح به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه و کیفیت‌بخشی به منابع کتابخانه‌های عمومی و با هدف نوسازی مجموعه کتاب‌ها و تقویت سرانه مطالعه اجرا شده و گامی مؤثر در ارتقای خدمات کتابخانه‌های عمومی محسوب می‌شود.

وی گفت: وجه تمایز و ارزش راهبردی طرح شهرزاد در آن است که فرآیند انتخاب کتاب‌ها نه بر اساس فهرست‌های از پیش تعیین شده، بلکه با مشارکت مستقیم اعضای کتابخانه‌ها، نیاز مطالعاتی مخاطبان و نظر تخصصی کتابداران انجام می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی گفت: فرایند خرید کتاب به زمان قابل توجهی نیاز دارد؛ چراکه فهرست کتاب‌ها در اختیار کتابداران قرار می‌گیرد و آنها براساس نیاز کتابخانه‌ها، آثار موردنظر را انتخاب و برای خرید اقدام می‌کنند.

وی افزود: کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های عمومی در هفته کتاب درگیر اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌ها هستند با این وجود خرید منابع کتابخانه‌ای به‌صورت مستمر ادامه دارد.