به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرحله نخست بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور با حضور حدود سه هزار داوطلب به صورت متمرکز در دانشگاه قم برگزار شد.

مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: در این مرحله از رقابت‌ها حدود هزار و ۸۰۰ نفر از بانوان و بیش از هزار نفر از آقایان شرکت کرده‌اند.

محمد خامه یار افزود: شرکت‌کنندگان شامل حافظان کل قرآن کریم، حافظان بخش‌هایی از قرآن و حافظان چند جزء هستند و حتی افرادی با مدارک تحصیلی مختلف، از سطح سواد خواندن و نوشتن تا مقاطع دکتری، در این رقابت قرآنی حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه آزمون در ۲۷ رشته قرآنی و معارفی برگزار می‌شود، ادامه داد: این مرحله، بخش کتبی آزمون است و برای پذیرفته‌شدگان، مدرک معتبر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود؛ ازاین‌رو، تمامی ضوابط و استاندارد‌های لازم برای برگزاری آزمون، از جمله طراحی و نظارت بر سؤالات، مراقبت‌های آزمونی و رعایت زمان‌بندی در نظر گرفته شده است.

مدیر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه این آزمون با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود، گفت: پس از پایان زمان آزمون، پاسخ‌نامه‌ها و سؤالات جمع‌آوری و مهروموم شده و برای انجام مراحل بعدی به نمایندگی سازمان سنجش در استان تحویل داده می‌شود.

خامه یار درباره مرحله دوم آزمون نیز گفت: مرحله دوم از پنجم آذرماه به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و این مرحله نیز همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.