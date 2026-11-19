به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای توسعه عدالت آموزشی و رفع کمبود‌های فضا‌های کالبدی در مرکز استان، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی، و علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، به همراه جمعی از مسئولان استانی و محلی، از روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و فضا‌های آموزشی شهر ارومیه بازدید کردند.

در جریان این بازدید میدانی، وضعیت فیزیکی و میزان پیشرفت پروژه‌های در دست احداث مدارس به‌دقت ارزیابی شد و مجریان و متولیان امر، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌گرفته، اعتبارات جذب‌شده و برنامه زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها ارائه کردند.

یکی از محور‌های مهم و کلیدی این بازدید، بررسی روند مولدسازی فضا‌ها با هدف بهینه‌سازی منابع موجود، تأمین اعتبارات موردنیاز و تبدیل به احسن کردن دارایی‌ها در راستای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی بود؛ رویکردی که بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود را در خدمت توسعه زیرساخت‌های آموزشی قرار می‌دهد.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی، در حاشیه این بازدید، توسعه متوازن سرانه فضای آموزشی متناسب با رشد جمعیت دانش‌آموزی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و از عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش و استانداری برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه‌ها با هدف بهبود کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری خبر داد.