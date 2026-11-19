مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۳۰ هزار تن سیب صنعتی توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان از نهم شهریور تا به امروز بصورت توافقی خریداری و به کارخانجات صنایع تبدیلی و تکمیلی تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مر کز مهاباد، سجاد حسامی افزود: خرید سیب با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان از ۱۰ آبان در ۱۳ مرکز تعاون روستایی آغاز شده است که هفت مرکز در ارومیه و سایر مراکز در شهرستان‌های استان قرار دارند

وی تصریح کرد: ۷۳ مرکز اعلام‌شده دیگر توسط برخی رسانه ها، متعلق به بخش خصوصی است و هیچ ارتباطی با خرید تعاون روستایی و نرخ ۱۷ هزار تومان اعلامی ندارد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی همچنین از خرید سه هزار تن انگور به صورت توافقی هم خبر داد.