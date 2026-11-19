اصلاح زنجیره آرد و نان، محدودیت خرید به وجود نمی‌آورد

اصلاح زنجیره آرد و نان، محدودیت خرید به وجود نمی‌آورد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان باتأکید بر اینکه در استان با کمبود گندم و آرد مواجه نیستیم، گفت: مردم درخصوص تأمین نان و نحوه خرید و دسترسی به آن نباید دغدغه‌ای داشته باشند، بخش عمده تغییرات اخیر مربوط به فرآیند‌های مدیریتی، سامانه‌ای و شیوه اختصاص گندم و آرد است که در پشت صحنه زنجیره تأمین اجرا می‌شود.

امید شریفی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که حوزه گندم، آرد و نان در کشور، گردش مالی بسیار بزرگی دارد و برآورد‌ها از گردش مالی سالانه بیش از ۵۰۰ همت در این زنجیره حکایت دارد، تأمین و مدیریت چنین زنجیره گسترده‌ای، با توجه به شرایط اقلیمی، میزان تولید داخلی، واردات و حجم مصرف کشور، نیازمند یک نظام مدیریتی منظم و فرآیند‌های مشخص است.

وی گفت: به همین دلیل، دولت از سال‌های گذشته اصلاحات مرحله‌ای را در این حوزه آغاز کرده است، یکی از مهم‌ترین این اقدامات، هوشمندسازی زنجیره گندم، آرد و نان و راه‌اندازی سامانه نانینو بوده است.

امید شریفی ادامه داد: هدف اصلی این سامانه، برقراری شفافیت در میزان تولید و عرضه نان، مدیریت بهتر مصرف آرد، کنترل فرآیند توزیع و جلوگیری از انحراف در مصرف است.

مدیرکل دفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان گفت: در مجموع، دولت ۲۸ فرآیند اصلاحی را برای حوزه گندم، آرد و نان در نظر گرفته که موضوعاتی مانند سامانه‌ها، کارخانه‌های آرد، نحوه اختصاص گندم، توزیع آرد و فرآیند‌های مرتبط با تولید و عرضه نان را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: هدف نهایی این برنامه آن است که یارانه‌ای که دولت در این بخش پرداخت می‌کند، به جامعه هدف واقعی خود برسد، این اقدامات هم جنبه نظارتی دارد، هم مدیریتی و هم به تنظیم مصرف متعارف مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از اصلاح‌های اجرا شده مربوط به تفکیک انواع آرد و تعیین سازوکار تأمین آن برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده است، در گذشته، آرد‌های مختلفی با عنوان‌ها و نرخ‌های متفاوت در اختیار گروه‌های مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، برای مثال، آرد نوع دو در گروه آرد‌های یارانه‌ای قرار داشت و آرد نوع شش نیز در برخی گروه‌های آزادپز مورد استفاده قرار می‌گرفت، در اصلاحات جدید، گروه‌های صنفی براساس نوع فعالیت و محصولی که تولید می‌کنند، دسته‌بندی شده‌اند.

امید شریفی گفت: تغییر در نرخ آرد یا افزایش هزینه‌های تولید به این معنا نیست که هر واحد صنفی بتواند بدون ضابطه و به طور خودسرانه قیمت محصولات خود را افزایش دهد، از مردم نیز درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، افزایش قیمت غیرمتعارف یا اقدام خارج از ضوابط، موضوع را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع دهند.