به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بوربور، فرمانده سپاه شهرستان پردیس، در نشست خبری هفته بسیج در منزل نخبه علمی کشور، شهید طاهری، با اشاره به تفاوت‌های هفته بسیج امسال گفت: این هفته در حالی برگزار می‌شود که کشور پس از حوادث و جنگ اخیر، بار دیگر عطر شهادت را تجربه کرده و یاد و نام شهدای این دوران در جامعه زنده است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین هفته بسیج پس از شهادت رهبر انقلاب افزود: بسیج همواره مورد حمایت و تأکید رهبر شهید انقلاب بود و امروز نیز با تکیه بر همان آرمان‌ها به مسیر خدمت و مقاومت ادامه می‌دهد.

فرمانده سپاه پردیس، شعار هفته بسیج امسال را «بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: برنامه‌های امسال با محوریت خدمت‌رسانی به مردم، فعالیت‌های ورزشی و برنامه‌های ویژه جوانان برگزار می‌شود.

بوربور از برگزاری شش اردوی خدمات پزشکی در نقاط مختلف شهرستان، شش نشست و یادواره شهدای اقشار بسیج و نمایشگاه عملکرد یک‌ساله ۱۲ پایگاه اسوه بسیج خبر داد.

وی افزود: رژه خودرویی، مانور اقتدار، جشنواره طراحی لباس ایرانی اسلامی، جشنواره ورزشی، آغاز جشنواره تئاتر شهرستان، یادواره شهدای دانش‌آموز و رزمایش کاشت سه هزار اصله نهال از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در پردیس است.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس همچنین از برگزاری برنامه‌های پذیرایی و خدمت‌رسانی بسیجیان به مردم در ۲۰ نقطه شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری یادواره‌های محلی شهدا در مساجد، از تجلیل خانواده‌های شهدای جنگ‌های اخیر و برگزاری نشست انتقال تجربه از پیشکسوتان به نسل جوان بسیج خبر داد.

بوربور تأکید کرد: بسیج در هفته پیش‌رو با حضور در محلات، مساجد و عرصه‌های خدمت‌رسانی، تلاش می‌کند نقش خود را در خدمت به مردم و تقویت همبستگی اجتماعی پررنگ‌تر کند.