چهارشنبه‌های دانش‌آموزی؛ جلوه‌هایی از شور، همدلی و افتخارآفرینی در تجمعات شبانه ارومیه به نمایش گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبی سرشار از شور و نشاط، همدلی و حضور پرصلابت مردم ارومیه، «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» به میزبانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه و با حضور پرشور دانش‌آموزان، فرهنگیان، مسئولان استانی و شهرستانی و اقشار مختلف مردم در تجمعات شبانه ارومیه برگزار شد.

این حضور باشکوه، جلوه‌ای از پویایی نسل نوجوان، همبستگی خانواده بزرگ تعلیم و تربیت و پیوند ناگسستنی مدرسه و جامعه را به نمایش گذاشت.