روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: بیش از ۷۵ هزار مترمربع از فضا‌های شهری کیش همزمان با آغاز نیمه دوم سال زیر کشت گل‌های فصلی خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اعلام کرد: گل‌های فصلی شامل گونه‌های آهار، کوکب، اطلسی، رعنا زیبا و جعفری در مرکز تولیدات فضای سبز شرکت، کشت و پرورش داده می‌شوند و پس از رسیدن به مرحله کاشت، به فضا‌های شهری منتقل می‌شوند.

بیش از ۸ هزار مترمربع از فضا‌های کیش در یک ماه گذشته با انواع گل‌های زینتی زیر کشت رفته است. تولید گل در مرکز تولیدات فضای سبز شرکت و استفاده از بستر‌های موجود برای کاشت بذر، با هدف تأمین بخشی از نیاز کیش و کاهش هزینه‌های خرید گل انجام می‌شود.