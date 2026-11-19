رویداد ملی راهیان نور و پیشرفت با محوریت تجلیل از جهادگران جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی کشور، به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند در آبادان و خرمشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رویداد ملی راهیان نور و پیشرفت با محوریت تجلیل از جهادگران جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی کشور، به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.

سیدهادی صالحی، رئیس بسیج اصناف کشور، در این مراسم با اشاره به ارسال آثار مختلف به جشنواره این رویداد، دلیل انتخاب آبادان و خرمشهر برای میزبانی را پیشینه تاریخی این دو شهر در مقاومت و ایستادگی عنوان کرد.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حماسه ذوالفقاری اظهار داشت: امروز در این مکان، بار دیگر با آرمان‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام همراهی و لبیک خواهیم کرد.

صالحی همچنین با اشاره به جایگاه راهیان نور گفت: راهیان نور یک فناوری است؛ موضوعی که رهبر شهیدمان نیز بر آن تأکید داشتند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

رئیس بسیج اصناف کشور در ادامه از همراهی این مجموعه با دولت برای کاهش ناترازی انرژی در فصل سرما خبر داد و مدیریت مصرف و کاهش آن را از برنامه‌های طرح قرارگاه شهید سلامی برشمرد.

در ادامه این مراسم، سردار مسعود فلاحی، جانشین سپاه ولی‌عصر (عج) استان خوزستان و سخنران ویژه رویداد، بسیجی بودن را افتخاری بزرگ دانست و گفت: قشر باغیرت و بااصالت بسیج اصناف همواره خدمتگزار مردم در ایران اسلامی بوده‌اند.

وی با اشاره به نقش تاریخی اصناف در دوران دفاع مقدس افزود: تاریخ اصناف کشور روشن است و نباید فراموش کنیم که بازاریان و اصناف در دوران جنگ تحمیلی با جمع‌آوری کمک‌های مردمی و پشتیبانی از جبهه‌ها نقش مؤثری ایفا کردند؛ نقشی که تا امروز نیز ادامه دارد.

جانشین سپاه ولی‌عصر (عج) خوزستان، برگزاری این رویداد را فرصتی برای تجلیل و قدردانی از تلاش‌های بسیج اصناف عنوان کرد.

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به تاب‌آوری مردم در برابر تحریم‌ها و جنگ تحمیلی اخیر گفت: ترامپ تصور می‌کرد ایران شرایطی مشابه ونزوئلا دارد، اما این تصور اشتباه بود و با وجود فشارها، در تأمین اقلام مورد نیاز مردم با کمبود مواجه نیستیم.

وی با بیان اینکه گرانی کالا‌ها همچنان وجود دارد، تأکید کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها، کمبودی در تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به همراهی اصناف و بازاریان با نظام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، بر تداوم این همراهی تأکید کرد.

نوده‌فراهانی در پایان از برگزاری نشست‌های هفتگی با ادارات اصناف سراسر کشور در قالب قرارگاه شهید سلامی خبر داد و هدف از این نشست‌ها را بررسی و رفع موانع و مشکلات فعالان صنفی عنوان کرد.