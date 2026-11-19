به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول روابط‌عمومی اورژانس اصفهان گفت: شامگاه چهارشنبه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در شهرستان نجف‌آباد در محدوده محور علویجه به‌سمت شاهین‌شهر، بعد از شهرک صنعتی علویجه به اورژانس گزارش شد.

عباس عابدی با اشاره به اعزام ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل حادثه گفت: در این حادثه ۲ نفر شامل یک مرد ۶۲ساله و یک زن ۶۵ساله مصدوم شدند.

وی افزود: همچنین در این حادثه ۳ میانسال شامل ۲ مرد و یک زن فوت کردند.

مسئول روابط‌عمومی اورژانس اصفهان اعلام کرد: مصدومان حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر اعزام شدند.