به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول روابط‌عمومی اورژانس اصفهان گفت: دیشب این حادثه رانندگی در محدوده علویجه به سمت شاهین‌شهر، بعد از شهرک صنعتی علویجه به اورژانس گزارش شد.

عباس عابدی با اشاره به اعزام ۲ واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل حادثه گفت: در این حادثه ۲ نفر شامل یک مرد ۶۲ساله و یک زن ۶۵ساله مصدوم شدند.

عابدی افزود: همچنین در این حادثه ۳ میانسال شامل ۲ مرد و یک زن فوت کردند.

مسئول روابط‌عمومی اورژانس اصفهان اعلام کرد: مصدومان حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر اعزام شدند.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان هم گفت: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه نشان داد این حادثه بین یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و یک دستگاه سواری پراید رخ داده که در جریان آن، خودروی پژو ۴۰۵ به علت بی‌توجهی راننده به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه با خودروی پراید برخورد کرده است.