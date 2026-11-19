به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، در این بازی که در سالن تربیت برگزار شد، هندبالیست‌های مس کرمان از همان ابتدا با اقتدار بازی را آغاز کردند و با اختلاف گل خوب از حریف پیش افتادند.

در حالی که در نیمه دوم اختلاف گل دو تیم تا عدد ۱۰ به سود مس کرمان پیش می‌رفت، اما در نهایت بازیکنان مس کرمان موفق شدند با نتیجه ۳۴ بر ۲۶ تیم پرواز را شکست دهند و امتیاز کامل بازی را به حساب خود بریزند.

هندبالیست‌های مس کرمان با ثبت سومین پیروزی این فصل خود در جدول رقابت‌ها ۶ امتیازی شدند و در رده سوم قرار گرفتند.

تیم هندبال بازی هفته آینده خود را سه شنبه ۳ آذر در اصفهان برابر سپاهان نوین برگزار خواهد کرد.