به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این دانش آموزان در رشته‌های مختلف دانشگاهی پذیرفته شدند که ۳۷ نفر در گروه علوم تجربی، ۲۲ نفر در علوم انسانی و هفت نفر در رشته‌های ریاضی و فنی تحصیل خواهند کرد.

پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، حقوق، روان‌شناسی، رشته‌های دبیری و مهندسی از جمله رشته‌های قبولی این دانش‌آموزان است.

همچنین دانشگاه‌های علوم پزشکی زاهدان، یزد، کرمان و اردبیل، دانشگاه شیراز، دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران از جمله مراکز آموزش عالی محل پذیرش این دانش‌آموزان هستند.