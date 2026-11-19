سرهنگ قزلباش، فرمانده سپاه ناحیه بهشهر، در نشست با اصحاب رسانه از اجرای ۲۲۰۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در سطح شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سرهنگ قزلباش در نشست صمیمی با خبرنگاران، ضمن تشریح برنامه‌های هفته بسیج، گفت: به مناسبت این هفته، ۲۲۰۰ برنامه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، ورزشی، جهادی و خدمات‌رسانی در سطح شهرستان بهشهر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت هفته بسیج، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تقویت روحیه همدلی و خدمت‌رسانی به مردم و توجه به مسائل و نیاز‌های جامعه برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه بهشهر همچنین بر نقش مهم اصحاب رسانه در انعکاس فعالیت‌ها و دستاورد‌های بسیج تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر خبرنگاران در اطلاع‌رسانی برنامه‌های هفته بسیج شد.

در این نشست، خبرنگاران نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود درباره تعامل بیشتر رسانه‌ها با مجموعه سپاه پرداختند.