اجرای ۲۲۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان بهشهر
سرهنگ قزلباش، فرمانده سپاه ناحیه بهشهر، در نشست با اصحاب رسانه از اجرای ۲۲۰۰ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج در سطح شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران
، سرهنگ قزلباش در نشست صمیمی با خبرنگاران، ضمن تشریح برنامههای هفته بسیج، گفت: به مناسبت این هفته، ۲۲۰۰ برنامه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی، ورزشی، جهادی و خدماترسانی در سطح شهرستان بهشهر پیشبینی شده است.
وی افزود: این برنامهها با هدف گرامیداشت هفته بسیج، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تقویت روحیه همدلی و خدمترسانی به مردم و توجه به مسائل و نیازهای جامعه برگزار خواهد شد.
فرمانده سپاه ناحیه بهشهر همچنین بر نقش مهم اصحاب رسانه در انعکاس فعالیتها و دستاوردهای بسیج تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر خبرنگاران در اطلاعرسانی برنامههای هفته بسیج شد.
در این نشست، خبرنگاران نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود درباره تعامل بیشتر رسانهها با مجموعه سپاه پرداختند.